У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси

У суботу, 1 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

вулиця Короленка, 1.

Соборний район:

вулиця Вернадського 1/3;

проспект Дмитра Яворницького, 34, квартири 38а, 36, 74, 102.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Богомаза, 122;

вулиця Мольєра 44-54, 29-41;

вулиця Спартака, 41-59, 56-76.

Новокодакскій район:

вулиця Лисенка 1,3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вулиця Квітуча 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів 1-37, 2-3;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30, 2-86, 35 -89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38, 38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.

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