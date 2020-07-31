МоваЯзык

Топтеми:

У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси

Життя міста
652
У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси

У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси. cdn.vluki.ru

У суботу, 1 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

  • вулиця Короленка, 1.

Соборний район:

  • вулиця Вернадського 1/3;

  • проспект Дмитра Яворницького, 34, квартири 38а, 36, 74, 102.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Богомаза, 122;

  • вулиця Мольєра 44-54, 29-41;

  • вулиця Спартака, 41-59, 56-76.

Новокодакскій район:

  • вулиця Лисенка 1,3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • вулиця Квітуча 1-25, 2-42;

  • вулиця Ентузіастів 1-37, 2-3;

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вулиця Іллюшина 1-7а, 2-8;

  • вулиця Гайдамацька, 30, 2-86, 35 -89;

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

  • вулиця Жигулівська, 38, 38а;

  • вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

  • вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

  • вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

  • вулиця Писемського 21/1;

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині давню пам'ятку перетворили на сільгоспугіддя.

УкраїнаДніпро
Поділитися в Facebook
  2. Дніпро
  3. Життя міста