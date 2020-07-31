У кількох будинках Дніпра відключать воду: адреси

У п'ятницю, 31 липня, в Дніпрі з 10:00 до 13:00 кілька будинків залишаться без водопостачання.

Це пов'язано з відключенням підвищувальної насосної станції від мереж електропостачання, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Так, води не буде на проспекті Миру в будинках №№ 35, 43, 49, 55, 63, 71, 75.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що синоптики спрогнозували похмуру та дощову погоду в Дніпрі.