У кількох будинках Дніпра відключать воду: адреси

Софія Ковнір Життя міста 08:00, 31.07.2020

У п'ятницю, 31 липня, в Дніпрі з 10:00 до 13:00 кілька будинків залишаться без водопостачання.

Це пов'язано з відключенням підвищувальної насосної станції від мереж електропостачання, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Так, води не буде на проспекті Миру в будинках №№ 35, 43, 49, 55, 63, 71, 75.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що синоптики спрогнозували похмуру та дощову погоду в Дніпрі.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Україна встановила антирекорд за кількістю заражених COVID-19: статистика МОЗ на 30 липня

Зеленые человечки пришли за Лукашенко

Розбірки "слуги народу" з коханцем дружини зняли на відео: подробиці скандалу

Вагнеровцы в Минске, или "Белорусская рулетка" Путина

У "Слузі народу" підтвердили, що кандидатом у мери Одеси розглядають гравця КВК