У Кам'янському викрили шахрайку: "пропонувала роботу", виманюючи гроші

У місті Кам'янське Дніпропетровської області шахрайка пропонувала роботу, виманюючи гроші у людей.

Так, дівчина пропонувала роботу нібито від компанії "Київстар", повідомила в Facebook-групі "Ху@е Кам'янське" Яна Іщенко.

"Народ, одна кобила пропонує роботу від "Київстару". Не ведіться. Пише, щоб поповнили рахунок на фінансовий номер, а вона їх подвійно переводить вам на карту", – написала дівчина.

Скріншот з Facebook

Крім того, дівчина опублікувала скріншоти листування з шахрайкою. Тут видно, що після відмови поповнювати рахунок на фінансовий номер зловмисниця почала погрожувати дівчині:

"Пожалкуєте. Я живу навпроти Вас. Якщо не поповните – спалю двері. Ти потрапила", – пише шахрайка.

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Скріншот

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Важливо відзначити, що за допомогою такої схеми "розводу" зловмисниця намагалася виманити гроші у дівчини. Адже фінансовий номер і номер карти – це прямий шлях в Приват24 і доступ до всіх рахунків і грошей людини.

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