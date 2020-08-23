У Кам'янському відзначили День Державного прапора. Фоторепортаж

Представники партії "Пропозиція" в Кам'янському привітали жителів міста з Днем Державного прапора.

Кам'янчанам вручили прапорці України та брошури з корисною інформацією. Містяни з радістю приймали державний символ і фотографувалися з ним.

"Вітаємо всіх містян з Днем Державного прапора України та наступаючим Днем Незалежності України. Ми вважаємо, що подарувати кам'янчанам прапорці – це дуже символічно. Це дуже приємно, коли ти даруєш прапорець, а люди не просто знають, коли День прапора, не просто знають, коли День Незалежності – вони люблять ці свята. Побачити в їхніх очах подяку і радість – це багато чого варте. Особливо в очах молоді та дітей. Наша команда отримала масу позитивних емоцій від реакції містян. Зі святом всіх, і відмінного настрою!" – сказала голова партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша.

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

У Кам'янському відзначили День Державного прапора

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, представник партії "Пропозиція" в Кам'янському, депутат міськради Олена Демішева вважає, що місцеве самоврядування має враховувати потреби всіх соціальних груп.

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