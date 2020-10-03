У Кам'янському відкриють завод із переробки небезпечних відходів: городяни проти

У Кам'янському на Дніпропетровщині з'явиться підприємство з переробки та утилізації небезпечних відходів. Частина потужностей ТОВ "Рокобан" вже з'явилася за адресою Баглейский провулок, 2.

Потенційний вплив заводу в Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України вважають екологічно допустимим. Відповідне рішення підписав заступник міністра Роман Шахматенко, передає "Событие".

При цьому в документі є зауваження: цей вплив буде таким, якщо "Рокобан" буде працювати в штатному режимі і дотримуватимться всіх технологічних та екологічних вимог.

Потенційний вплив заводу вважають екологічно допустимим. Скріншот

Завод в Кам'янському буде приймати три види відходів:

металеві малі джерела струму, що містять ртуть, в тому числі автомобільні акумулятори;

тверді, рідкі, пастоподібні вуглецевмісні небезпечні відходи;

органічні тварини відходи.

Які відходи прийматиме "Рокобан". Скріншот

Місцеві жителі неодноразово виступали проти появи в місті даного підприємства, вони збирали підписи проти будівництва заводу і писали листи зі зверненнями до різних інстанцій. Незважаючи на це, діяльність "Рокобана" в місті все ж була схвалена профільним міністерством.

Тепер кам'янчани вийдуть на мітинг проти будівництва і подальшої роботи заводу. Акція протесту запланована на вівторок, 6 жовтня, повідомила на своїй сторінці в Facebook городянка Ксенія Шулешова. Є також інформація про те, що люди можуть перекрити дорогу.

Кам'янчани вийдуть на мітинг проти заводу. Скріншот

На те, що відбувається, відреагував мер Кам'янського Андрій Білоусов. Міський голова звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Романа Абрамовського з вимогою негайно скасувати вищезгаданий дозвіл. Він також повідомив, що міськрада буде оскаржувати в суді рішення, яке суперечить інтересам кам'янчан.

Реакція мера Кам'янського. Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині фірма-утилізатор створила звалище токсичних відходів. Небезпечні речовини могли потрапити в воду.