У Кам'янському від коронавірусу померла фельдшерка швидкої

Софія Закревська Життя міста 15:15, 27.10.2020 Оновлено: 15:34, 27.10.2020

У Кам'янському Дніпропетровської області з життя пішла головна фельдшерка Центральної підстанції екстреної медичної допомоги Філіпова Наталія Гаврилівна.

Причиною її смерті стала коронавірусна інфекція. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила головна лікарка Кам'янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Серце медикині перестало битися в понеділок, 26 жовтня, після швидкоплинної хвороби. За словами Биданцевої, жінка все своє життя віддала роботі швидкої допомоги Кам'янського.

Жінка віддала медицині все життя.
Facebook/Лариса Биданцева

"Вічна їй пам'ять. Наші співчуття рідним і близьким. Боже, зупини цю страшну хворобу!" – сказано в повідомленні.

Скриншот.
Facebook/Лариса Биданцева

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в дитини з COVID-19 на 20 хвилин зупинилося серце. Хвороба швидко прогресувала й дала численні ускладнення.

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