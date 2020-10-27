У Кам'янському від коронавірусу померла фельдшерка швидкої

У Кам'янському Дніпропетровської області з життя пішла головна фельдшерка Центральної підстанції екстреної медичної допомоги Філіпова Наталія Гаврилівна.

Причиною її смерті стала коронавірусна інфекція. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила головна лікарка Кам'янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Серце медикині перестало битися в понеділок, 26 жовтня, після швидкоплинної хвороби. За словами Биданцевої, жінка все своє життя віддала роботі швидкої допомоги Кам'янського.

"Вічна їй пам'ять. Наші співчуття рідним і близьким. Боже, зупини цю страшну хворобу!" – сказано в повідомленні.

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