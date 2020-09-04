У Кам'янському вчителька вдарила дівчинку, яка обізвала її дурепою: в мережі розгорівся скандал

Софія Ковнір Життя міста 08:10, 4.09.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області вчителька після зауваження вдарила 11-річну школярку по обличчю.

У дівчинки був День Народження, але, за словами мами, свято не вдалося. Про це вона написала в Facebook-групі "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

"Це моя донька, сьогодні їй 11 років, але свято не вдалося, ми були у психолога і не тільки, а ось чому. На уроці української літератури моя донька під враженням розглядала подарунки. Вчитель Волошина Ірина Володимирівна підійшла до неї і зробила зауваження, після чого з парти скинула блокнот і ручку. Аня сказала на неї дура (я при цьому не захищаю доньку, вона не має рації)", – повідомила Оля Карповець.

За образу мама дівчинки була готова вибачитися або заплатити штраф, але вчителька вирішила при всіх вдарити школярку по обличчю. Після цього дівчинка почала заїкатися:

"Підкажіть, як би ви відреагували на цю ситуацію? Дирекція в цей момент не реагувала, коли після дзвінка доньки я приїхалареакції не було, хоча до завуча старших класів підходила дівчинка, яка сидить поруч з Анею, і все розповіла. За це вона ще й отримала зауваження в щоденник. Як мені довести, що вчитель не має права чіпати дитину, є відповідальність батьків, але чіпати дитину ніхто не може, навіть я і тато. Як нам бути?", – підкреслила мама школярки.

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У мережі бурхливо почали обговорювати інцидент. Хтось почав доводити правоту вчительку, а хтось заступився за 11-річну дівчинку:

"Дівчинка сказала правду. Дураце м'яко сказано. Те, що вчитель скинула з парти її речі це докази, що вона дура. А те, що вдарила по обличчюпотрібно було викликати поліцію, є свідки. Нехай йде двори мести", "Дівчина, займіться дитиною. Ми всі розумні, захищаємо своїх дітей. А вони ... як так назвати дурепою вчителя??? Це взагалі як???", "Не хочу сказати, що вчитель прав, але зараз такі діти ростуть, невиховані і наглі. У даній ситуації потрібно розібратися батькам зі своєю дитиною і з'ясувати з учителем, чи було це так насправді", "Як для мене вчитель не правий, для цього у нього є мізки на порядок вище, ніж у дитини", "Ніхто не має права принижувати дитину, а тим більше вдарити. Відстоюйте свої права", – пишуть в коментарях користувачі мережі.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Новомосковськ Дніпропетровської області поліція затримала 24-річну дівчину, яка вдома облаштувала порностудію, де знімала фото та відео власної участі.

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