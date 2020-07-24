У громадському транспорті Дніпра пасажири зможуть займатися спортом: подробиці

Софія Ковнір Життя міста 08:00, 24.07.2020

З 23 липня в громадському транспорті Дніпра стартувала "спортивна пауза".

Тепер в транспорті через гучномовці пасажирам пропонуватимуть зробити "спортивну паузу", повідомили в пресслужбі Департаменту транспорту і транспортної инфраструкт Дніпровської міської ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, під час руху між зупинками будуть пропонувати виконати невеликий комплекс вправ: нахили голови, поворот корпусу, рухи руками, підйом колін. Вони розраховані для виконання сидячи і так, щоб не заважати тому, хто сидить поруч.

"Дніпроспортивне місто, і для короткої зарядки завжди можна знайти час, навіть під час поїздки. А мидопоможемо!", – відзначили в Департаменті транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі розшукують зниклого чоловіка з інвалідністю. Він не мав при собі документи.

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