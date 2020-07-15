У Дніпропетровській області змінили правила карантину

На Дніпропетровщині карантинні обмеження зазнали ряд змін. У силу вони вступили сьогодні, 15 липня.

Рішення про зміни в режимі карантину в регіоні вчора прийняла Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

З сьогоднішнього дня забороняється робота установ культури з наповненістю більше 50%. Під забороною також робота нічних клубів, кафе і ресторанів з 23:00 до 07:00.

Тепер при проведенні масових заходів між учасниками повинна бути дистанція, не менша ніж півтора метри. Не стосується це тільки кінопоказів у кінотеатрах.

Хто не повинен проходити самоізоляцію:

• особи, які не перебували на території держав зі значним поширенням COVID-19 протягом останніх 14 днів;

• ті, хто їдутьчерез область транзитом, або мають запрошення на вступ до вузу, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на коронавірус;

• учасники ЗНО і співробітники місій, акредитованих в Україні, які перетинають кордони з тимчасово окупованими територіями і Кримом.

Усі протиепідемічні заходи, пов'язані з карантином і самоізоляцією, повинні виконуватися відповідно до порядку, затвердженого Кабміном.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусів.