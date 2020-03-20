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20 березня • оновлено в 13:45
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У Дніпропетровській області ввели надзвичайний стан через коронавірус: подробиці

3.1т
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У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус COVID-19.

Таке рішення прийнято регіональною комісією з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області і поки воно носить формальний характер. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Надзвичайна ситуація

Надзвичайна ситуація

vesti-ua.net

"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним за необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", – прокоментував глава облради Святослав Олійник.

Також він висловив надію, що уряд забезпечить області експрес-тестами діагностики коронавіруса.

Крім цього, глава облради звернувся до керівництва поліції з проханням не закривати підприємства, де для цього немає гострої необхідності.

"Ми повинні зберегти максимально життєзабезпечення регіону", – підсумував глава облради.

Надзвичайна ситуація в Дніпропетровській області

Надзвичайна ситуація в Дніпропетровській області

Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в перший день обмеження пасажирського транспорту в Дніпрі водіям маршруток і автобусів було виписано 31 постанову на суму понад 500 тисяч гривень. Крім того, 180 водіїв відмовилися обслуговувати маршрути, в зв'язку з чим тисячі не змогли потрапити на роботу або дістатися додому.

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Автор
Софія Ковнір
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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