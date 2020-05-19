У Дніпропетровській області вперше не зафіксували нових випадків COVID-19

За минулу добу в Дніпропетровській області вперше не зафіксували жодного нового випадку COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Одужали ще дев'ять пацієнтів – по три жителі Кам'янського та Нікополя. По одній людині вилікувались від коронавірусу в Покрові, Першотравенську та Петриківському районі, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Статистика коронавірусу в Дніпропетровській області

Усього в регіоні лабораторно підтвердили 843 випадки коронавірусної хвороби. Видужала вже 171 людина.

Відзначимо, станом на ранок вівторка, 19 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 876 випадків коронавірусу COVID-19. Із них 260 фактів зараження було виявлено за минулу добу, що є мінімумом за місяць.

Як писав OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин продовжать до 22 червня, але він буде істотно послаблений.