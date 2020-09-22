У Дніпропетровській області посилили карантин: що потрапило під заборону

З вівторка, 22 вересня, в Дніпропетровській області посилили карантинні заходи.

Додаткові обмеження пов'язані з різким зростанням кількості хворих на COVID-19. Відповідне рішення прийняла Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

Під забороною опинилися дискотеки та нічні клуби. Не зможуть приймати відвідувачів і заклади громадського харчування з організацією дозвілля: ресторани, кафе, бари, закусочні, їдальні, кафетерії, буфети.

Відвідування шкіл, садочків, закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти буде заборонено в разі, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом, хворим на COVID-19, перебуває близько 50% здобувачів освіти і персоналу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу.