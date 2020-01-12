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12 січня • оновлено в 14:18
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У Дніпропетровській області пенсіонерка раптово померла в супермаркеті

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У п'ятницю, 10 січня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з супермаркетів Покровського району виявили мертву пенсіонерку.

Жінка померла прямо біля каси, слідів насильства на ній не було. Про це повідомив Первый Городской.

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Під Дніпром чоловік до смерті побив рідну матір

Близько 17:40 На вулиці Мусоргського в одному з мережевих супермаркетів знайшли труп пенсіонерки. Загибла 70-річна жінка лежала на спині біля каси. Оглянувши тіло, правоохоронці не знайшли слідів насильницької смерті.

Тіло передали судмедекспертів для з'ясування причин смерті жінки.

Пенсіонерка померла в супермаркеті

Пенсіонерка померла в супермаркеті

НТВ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в тролейбусі №20 п'яний чоловік спровокував бійку з пасажирами. Щоб заспокоїти неадекватного чоловіка був застосований сльозогінний газ.

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Україна Дніпро
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Добрыня .
Добрыня .
Какая ошеломляющая новость !! Срочно в номер ! Да, Обоз ?
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