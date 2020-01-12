У Дніпропетровській області пенсіонерка раптово померла в супермаркеті

У п'ятницю, 10 січня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з супермаркетів Покровського району виявили мертву пенсіонерку.

Жінка померла прямо біля каси, слідів насильства на ній не було. Про це повідомив Первый Городской.

Новини Під Дніпром чоловік до смерті побив рідну матір

Близько 17:40 На вулиці Мусоргського в одному з мережевих супермаркетів знайшли труп пенсіонерки. Загибла 70-річна жінка лежала на спині біля каси. Оглянувши тіло, правоохоронці не знайшли слідів насильницької смерті.

Тіло передали судмедекспертів для з'ясування причин смерті жінки.

Пенсіонерка померла в супермаркеті НТВ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в тролейбусі №20 п'яний чоловік спровокував бійку з пасажирами. Щоб заспокоїти неадекватного чоловіка був застосований сльозогінний газ.

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