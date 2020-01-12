У Дніпропетровській області пенсіонерка раптово померла в супермаркеті

У п'ятницю, 10 січня, в Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з супермаркетів Покровського району виявили мертву пенсіонерку.
Жінка померла прямо біля каси, слідів насильства на ній не було. Про це повідомив Первый Городской.
Близько 17:40 На вулиці Мусоргського в одному з мережевих супермаркетів знайшли труп пенсіонерки. Загибла 70-річна жінка лежала на спині біля каси. Оглянувши тіло, правоохоронці не знайшли слідів насильницької смерті.
Тіло передали судмедекспертів для з'ясування причин смерті жінки.
Пенсіонерка померла в супермаркеті
НТВ
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в тролейбусі №20 п'яний чоловік спровокував бійку з пасажирами. Щоб заспокоїти неадекватного чоловіка був застосований сльозогінний газ.
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