У Дніпро військовими вертольотами евакуювали двох тяжкопоранених бійців. 112.ua

Вночі 6 вересня до Дніпра з зони бойових дій вертольотами евакуювали двох тяжкопоранених бійців.

Військовослужбовці отримали мінно-вибухові травми. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Одного захисника направили до обласної лікарні імені Мечникова. Другий солдат був госпіталізований до опікового відділення міської лікарні №2.

"Постраждали і очі, але зір зберегли, офтальмологи порадували. Захисники в свідомості, один пам'ятав номер телефону мами і поспілкувався з нею з телефону лікаря. Медикаментами та всім необхідним наші захисники забезпечені", – поділилася Губа.

Скріншот. Facebook / Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник Тарас Кубійович.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!