У Дніпро вертольотом доставили ще одного важко пораненого бійця

У середу, 6 травня, в Дніпро військовим вертольотом із зони ООС евакуювали бійця ЗСУ з проникаючим пораненням ока і осколковим пораненням стегна.

Захисника обстежили в обласній лікарні імені Мечникова і прооперували в обласній офтальмологічній лікарні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

У Дніпро вертольотом доставили ще одного пораненого бійця korrespondent.net

"Медичний супровід при аероевакуаціі здійснив анестезіолог нашого військового госпіталю. Дякую головному хірургу ООС Андрію Засуха за чітку, оперативну організацію евакуації", – зазначила радник.

Вона також подякувала всім, хто евакуював і надавав медичну допомогу на всіх етапах.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ввечері 5 травня в Дніпро військовим вертольотом евакуювали бійця ЗСУ з важким пораненням обох кистей рук.

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