Головна Новини
21 березня • оновлено в 09:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпро терміново прибув борт з важкопораненими бійцями ЗСУ

3.3т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 20 березня, в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуювали двох поранених бійців ЗСУ.

Один із захисників отримав важке осколкове поранення лицьового черепа, інший – госпіталізований з побутовою травмою у військовий госпіталь. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Одне сонечко з осколковим пораненням лицьового черепа, чи є поранення ока скажуть фахівці обласної офтальмологічної лікарні. У свідомості, дихає самостійно. Направлений в лікарню Мечникова", – написала вона.

Губа подякувала військових медиків і всіх, хто допоміг з лікуванням поранених. Радник показала фото з нічної евакуації.

У Дніпро прибув борт з пораненими бійцями ЗСУ

У Дніпро прибув борт з пораненими бійцями ЗСУ

facebook.com/tpguba

Як писав OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 20 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо військовослужбовців отримали поранення. Збройні формування РФ протягом доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Тетяна Губа
Місце
Україна Дніпро
Тег
евакуація
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
2
16
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
тяжелораненый с бытовой травмой? безо всякого сомнения это герой Украины, достойный прижизненного памятника на родине героя!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Донбасса! Ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Wick John
Wick John
Пусть те кто отправил их убивать и лечат за свой счет
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Дніпро Життя міста

Новини

Топпублікації

Топблоги