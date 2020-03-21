У Дніпро терміново прибув борт з важкопораненими бійцями ЗСУ

У п'ятницю, 20 березня, в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуювали двох поранених бійців ЗСУ.

Один із захисників отримав важке осколкове поранення лицьового черепа, інший – госпіталізований з побутовою травмою у військовий госпіталь. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Одне сонечко з осколковим пораненням лицьового черепа, чи є поранення ока скажуть фахівці обласної офтальмологічної лікарні. У свідомості, дихає самостійно. Направлений в лікарню Мечникова", – написала вона.

Губа подякувала військових медиків і всіх, хто допоміг з лікуванням поранених. Радник показала фото з нічної евакуації.

У Дніпро прибув борт з пораненими бійцями ЗСУ facebook.com/tpguba

Як писав OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 20 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо військовослужбовців отримали поранення. Збройні формування РФ протягом доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

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