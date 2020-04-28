У ніч на 28 квітня в Дніпро з зони ООС військовим вертольотом евакуювали трьох поранених бійців і одного хворого.

Захисники отримали поранення в період з 24 по 26 квітня. Вони знаходяться в свідомості в стабільному стані, повідомила радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпро терміново евакуювали поранених бійців із зони ООС Днепр Час

"Одного з аеропорту відразу завезли на консультацію в обласну офтальмологічну лікарню. Всі спрямовані у військовий госпіталь. Медичний супровід в польоті забезпечив анестезіолог нашого госпіталю. Спасибі всім, хто надає медичну допомогу нашим захисникам і забезпечує евакуації", – написала Губа.

Особливу подяку радник висловила вертолітникам за евакуацію в складних погодних умовах.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на Січеславській Набережній "Волга" на високій швидкості залетіла під причіп вантажівки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!