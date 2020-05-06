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6 травня • оновлено в 23:15
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Карина Бондаренко
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У Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ з важким пораненням

1.3т
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Увечері 5 травня в Дніпро військовим вертольотом евакуювали бійця ЗСУ з важким пораненням обох кистей рук.

Військовослужбовця направили в міжрегіональний центр хірургії кисті в міській лікарні №16. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Вона зазначила, що пораненого одразу забрали в операційну.

У Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ з важким пораненням

У Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ з важким пораненням

Дніпро Час

"Дай Бог міцного здоров'я і сил нашим захисникам і всім патріотам. Велике спасибі, вертольотчики, за політ в складних погодних умовах, за супер професіоналізм, велике спасибі всім, хто надавав медичну допомогу", – написала Губа.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль біля будівлі "Ворошиловського РВВС", де базується угруповання під назвою "народна поліція".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ООС
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