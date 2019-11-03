Головна Новини
3 листопада • оновлено в 13:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпро повертається тепло: прогноз погоди на 4 листопада

480 Читати матеріал російською

У понеділок, 4 листопада, в Дніпрі очікується потепління. Синоптики прогнозують, що температура повітря підніметься до позначки +16.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, день пройде без опадів.

Новини
Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

У Дніпрі очікується близько +14 ... +16 градусів вдень і до +5 ... +7 в нічний час.

Прогноз погоди в Дніпрі на 4 листопада

Прогноз погоди в Дніпрі на 4 листопада

Сomments.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 17-річний хлопець зґвалтував пенсіонерку. Жінка втратила багато крові і потрапила в реанімацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel