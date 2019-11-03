У Дніпро повертається тепло: прогноз погоди на 4 листопада

У понеділок, 4 листопада, в Дніпрі очікується потепління. Синоптики прогнозують, що температура повітря підніметься до позначки +16.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, день пройде без опадів.

У Дніпрі очікується близько +14 ... +16 градусів вдень і до +5 ... +7 в нічний час.

Прогноз погоди в Дніпрі на 4 листопада Сomments.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 17-річний хлопець зґвалтував пенсіонерку. Жінка втратила багато крові і потрапила в реанімацію.

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