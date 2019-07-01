У Дніпро повертається спека: синоптики обіцяють до +34

Початок липня в Дніпрі буде спекотним. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку і високу температуру повітря.

За прогнозом синоптиків, з першого по третє липня в Дніпрі температура очікується в межах +27 +34 градусів. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прогнозується:

1 липня пройде без опадів. У Дніпрі вдень повітря прогріється до +27 +32 градусів, вночі +13 +15 градусів. По області температура повітря удень +27 +32 градуси, вночі +12 +17.

У Дніпрі буде спекотно pexels.com

2 липня синоптики прогнозують короткочасний дощ і пориви вітру. Температура повітря в місті та області - днем +29 +34 градусів, вночі +17 +22.

3 липня в Дніпрі може початися невеликим дощем. Можливі пориви вітру. Температура повітря на Дніпропетровщині вдень +27 +32 градусів, вночі +16 +21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.

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