ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

У Дніпро повертається спека: синоптики обіцяють до +34

542Читати матеріал російською

Початок липня в Дніпрі буде спекотним. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку і високу температуру повітря.

За прогнозом синоптиків, з першого по третє липня в Дніпрі температура очікується в межах +27 +34 градусів. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прогнозується:

1 липня пройде без опадів. У Дніпрі вдень повітря прогріється до +27 +32 градусів, вночі +13 +15 градусів. По області температура повітря удень +27 +32 градуси, вночі +12 +17.

У Дніпрі буде спекотно

У Дніпрі буде спекотно

pexels.com

2 липня синоптики прогнозують короткочасний дощ і пориви вітру. Температура повітря в місті та області - днем +29 +34 градусів, вночі +17 +22.

Новини
Напитки, которые вам летом необходимы

3 липня в Дніпрі може початися невеликим дощем. Можливі пориви вітру. Температура повітря на Дніпропетровщині вдень +27 +32 градусів, вночі +16 +21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "спека" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
спека
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
спекапогодаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel