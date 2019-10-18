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18 жовтня • оновлено в 16:19
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У Дніпро повернулося тепло: з'явився прогноз на вихідні

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Синоптики прогнозують теплу погоду в Дніпрі та області на найближчі вихідні.

Зокрема, в суботу очікується ясна погода і до 21 градусів тепла, повідомляє Український гідрометцентр.

У Дніпрі обіцяють теплі вихідні

У Дніпрі обіцяють теплі вихідні

acc.cv.ua

Без опадів, вітер – північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі може опуститися до 6 градусів тепла.

У неділю, 20 жовтня, без опадів, вночі 6...8 градусів, вдень 19...21 градус тепла. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Також повідомляється, що з ранку можна буде очікувати невеликий туман.

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На вихідних обіцяють ясну погоду без опадів

На вихідних обіцяють ясну погоду без опадів

Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні на вихідних, 19 і 20 жовтня, буде суха сонячна і тепла погода. Температура вночі коливатиметься в межах +6 ... + 12 градусів, а вдень – підніметься до +17 ... + 24.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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