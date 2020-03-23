У Дніпро евакуюють десятки українців з підозрою на коронавірус

У понеділок, 23 березня, до Києва з Прибалтики евакуюють громадян України з підозрою на коронавірус. Автобусами їх повинні централізовано доставити в Дніпро.

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Після прибуття в Дніпро їм проведуть медичне обстеження. Залежно від результатів пацієнтів госпіталізують або відправлять в самоізоляцію, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Евакуація українців з Прибалтика DW

Даних про самопочуття прибувають людей поки немає. Водії і супроводжуючі співробітники поліції забезпечені необхідними засобами захисту. Доставку людей проводять за рахунок обласного бюджету.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за минулі вихідні в Дніпрі з ознаками гострих респіраторних інфекцій та грипу звернулось 843 людини. Станом на неділю, 22 березня, коронавірус підозрювали у 19 осіб.

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