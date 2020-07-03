У Дніпро евакуювали бійця ЗСУ з важким кульовим пораненням

Софія Ковнір Життя міста 09:04, 3.07.2020 Оновлено: 09:04, 3.07.2020

Вночі 3 липня в Дніпро евакуювали бійця Збройних сил України з важким кульовим пораненням руки.

Як повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, військові медики провели етапну медичну допомогу, прооперували в мобільному госпіталі і передали бійця своїм цивільним колегам в обласну лікарню Мечникова.

"Евакобригада військових медиків з району ООС, спільно з вертольотчиками, забезпечила евакуацію Захисника на ШВЛ в складних нічних умовах, в аеропорту зустріла наша бригада медицини катастроф", – написала Губа на своїй сторінці в Facebook.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Донбасі під ворожими обстрілами в Зайцевому загинула мирна мешканка. Відзначається, що ворог застосував заборонену зброю.

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