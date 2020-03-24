У Дніпро доставили тисячі експрес-тестів на коронавірус. Фото

У понеділок, 23 березня, на Дніпропетровщину літаком доставили п'ять тисяч експрес-тестів для виявлення зараження коронавірусом COVID-19.

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Всього в Україну доставили 250 000 тестів, а також маски, апарати штучної вентиляції легенів і дезінфектори з Китаю. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

У Дніпро доставили тести на коронавірус Дніпропетровська обласна рада

"Швидкі тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу. В разі позитивного результату експрес-тесту лікарі повинні взяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту. Це тільки перша партія медичного вантажу з Китаю. На цьому тижні заплановано ще кілька рейсів", – відзначили в Офісі президента.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині лікарі швидкої допомоги їздять на виклики з підозрою на коронавірус по одному, щоб економити захисні костюми, самостійно шиють марлеві пов'язки і моляться.

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