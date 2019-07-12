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У Дніпро авіацією доставили трьох поранених бійців

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У Дніпро з Маріуполя авіацією доставили трьох поранених бійців.

Як відзначили, евакуювали двох бійців з акубаротравмами та одного з травмою голови, повідомила в Facebook Тетяна Губа, екс-радник голови Дніпропетровської ОДА.

"Подзвонила знайома з проханням розібратися, як перевезти з Маріуполя в лікарню Мечникова цивільного жителя з травмою голови. 33-річний Саша був прооперований і проходив лікування в обласній лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі, але була потрібна наступна операція", – написала Губа.

Доставили авіацією бійців

Доставили авіацією бійців

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Чиновниця зазначила, що звернулася до начмеда ООС, головного хірурга ООС і завреанімацією 61-го мобільного госпіталю з проханням оцінити стан транспортабельності Олександра і вирішити, яка евакуація йому показана.

Так, відбувся консиліум за участю військових і цивільних лікарів. Потім було прийнято рішення евакуювати бійця і ще двох поранених військовим вертольотом в Дніпро.

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"Евакуація пройшла. Прийняли троє наших захисників (двоє з акубаротравмами, один хворий) і цивільного Олександра на ШВЛ (перед вильотом ввели в медикаментозний сон, підключили апарат ШВЛ, до вертольота везла бригада медицини катастроф Донецької області, керівник Ігор Кіяшко)", – повідомила Губа.

Вона додала, що цивільного хлопця направлено до лікарні імені Мечникова, а два бійця - в госпіталь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі рятують волонтера з зони ООС.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС евакуація Дніпро
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