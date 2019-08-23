У Дніпрі з'являться нові тролейбуси з Білорусі: подробиці

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" провів тендерні процедури із закупівлі 44 нових 12-метрових тролейбусів.

Так, білоруське підприємство "Белкоммунмаш" доставить в Дніпро 12 нових тролейбусів. Про це OBOZREVATEL дізнався на офіційному сайті підприємства.

Як стало відомо, нові тролейбуси з системою автономного ходу працюють довше, менше важать і швидко заряджаються. Також вони будуть обладнані системою відеоспостереження, кондиціонування пасажирського салону і кабіни водія, а також USB-роз'ємами.

Тролейбуси з Білорусі Белкоммунмаш

Відзначимо, що партія нових тролейбусів очікується вже в кінці цього року.

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