У Дніпрі на Запорізькому шосе встановлюють нові "острівці безпеки".

За останній час було відремонтовано близько 170 світлофорних об'єктів, повідомив кореспонденту OBOZREVATEL Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра.

"На всіх світлофорних об'єктах ми встановили нові контролери з GPS-датчиками, які дозволяють регулювати роботу світлофора. Також ми встановлюємо нові енергозберігаючі лампи, які видно і в негоду, і в звичайний час доби", – розповів Лисенко.

Михайло Лисенко

Він зазначив, що в цьому році приступили до установки колесовідбійного бруса по Набережній Заводській. Наступним етапом буде проспект Слобожанський і Запорізьке шосе.

"Також ми почали встановлювати "острівці безпеки". В цьому році їх з'явиться 11 штук, вони будуть встановлені на всіх небезпечних перехрестях і ділянках міста", – підкреслив заступник мера.

"Острівці безпеки"

Лисенко додав, що один "острівець безпеки" коштує 200 тисяч гривень.

Геннадій Комаров, заступник директора КП "Дніпродорсервіс", розповів, що "острівець безпеки" - технічний засіб регулювання руху.

"Острівець безпеки несе регулюючі функції. Він змушує водія несвідомо знижувати швидкість при під'їзді до острівця. Також він піднятий над проїжджою частиною і вночі освітлюється, тому його можна побачити здалеку", – сказав Комаров.

Геннадій Комаров

Він зазначив, що в цьому році планується капітальний ремонт 6 світлофорних об'єктів, 4 з них - з "острівцем безпеки":

проспект Слобожанський, 73;

проспект Слобожанський - вул. Столєтова;

Запорізьке шосе - провулок Джінчерадзе;

Донецьке шосе - вул. Петрозаводськ;

Донецьке шосе - вул. Березинська;

Запорізьке шосе - вул. генерала Пушкіна.

Установка таких об'єктів посприяє убезпечити життя людей.

"Нові "острівці безпеки" в цьому році встановлять на бульварі Слави. У наступному році на проспектах Героїв і Слобожанському встановимо нові світлофори. А по Запорізькому шосе на всіх перехрестях будуть встановлені "острівці безпеки", – розповів Олександр Труш, начальник відділу контролю за дорожнім рухом Департаменту благоустрою та інфраструктури.

Олександр Труш

Відзначимо, що 4 нових світлофорних об'єкти заплановано побудувати і ввести в експлуатацію за наступними адресами:

вул. Романовського - вул. Князя Костянтина Острозького;

вул. Молодогвардійська - ЗОШ №24;

вул. Полтавське шосе - вул. Бєлградська;

вул. 20 років Перемоги - вул. Роторна.

"Острівці безпеки"

"Острівці безпеки"

"Острівці безпеки"

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