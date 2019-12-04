У Дніпрі з'являться десятки нових і зручних автобусів: подробиці

До початку весни на маршрути в Дніпрі запустять більше 30 автобусів, закуплених у Франції.

Перший з них вийде на маршрут у четвер, 5 грудня, повідомив на своїй сторінці Facebook завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міськради Іван Васючков.

У Дніпрі з'являться десятки великих автобусів Facebook Івана Васючкова

"Сьогодні оглянули їх разом з Михайлом Лисенко. Уже завтра перший виходить на маршрут 27, а ще до початку весни таких в місті планується 30+ штук", – написав він.

За словами Васючкова, автобуси 2009 року випуску, стандарту Євро-5, закуплені в Ліоні і Стратсбурзі. Місткість – понад 70 пасажирів, низькопідлогові, є місця для пасажирів з дітьми.

Автобуси прибули з Франції Facebook Івана Васючкова

Перший автобус запустять на маршрут у четвер Facebook Івана Васючкова

До весни планують запустити більше 30 автобусів Facebook Івана Васючкова

Раніше OBOZREVATEL писав, що будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області планують розпочати вже влітку 2020 року. Проект реконструкції "авіаційної артерії" Дніпропетровщини повністю готовий до втілення в життя.

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