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4 грудня • оновлено в 19:25
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Світлана Коваленко

У Дніпрі з'являться десятки нових і зручних автобусів: подробиці

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До початку весни на маршрути в Дніпрі запустять більше 30 автобусів, закуплених у Франції.

Перший з них вийде на маршрут у четвер, 5 грудня, повідомив на своїй сторінці Facebook завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міськради Іван Васючков.

У Дніпрі з'являться десятки великих автобусів

У Дніпрі з'являться десятки великих автобусів

Facebook Івана Васючкова

"Сьогодні оглянули їх разом з Михайлом Лисенко. Уже завтра перший виходить на маршрут 27, а ще до початку весни таких в місті планується 30+ штук", – написав він.

За словами Васючкова, автобуси 2009 року випуску, стандарту Євро-5, закуплені в Ліоні і Стратсбурзі. Місткість – понад 70 пасажирів, низькопідлогові, є місця для пасажирів з дітьми.

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Автобуси прибули з Франції

Автобуси прибули з Франції

Facebook Івана Васючкова

Перший автобус запустять на маршрут у четвер

Перший автобус запустять на маршрут у четвер

Facebook Івана Васючкова

До весни планують запустити більше 30 автобусів

До весни планують запустити більше 30 автобусів

Facebook Івана Васючкова

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Раніше OBOZREVATEL писав, що будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області планують розпочати вже влітку 2020 року. Проект реконструкції "авіаційної артерії" Дніпропетровщини повністю готовий до втілення в життя.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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