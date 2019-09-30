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30 вересня • оновлено в 19:17
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У Дніпрі з'явилися нові великі автобуси: всі подробиці

1.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі з'явилися нові автобуси великої місткості.

Так, з метою знищення звичайних маршруток, в місто завезли великі автобуси від нового перевізника ТОВ "Дніпробас". Про це повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.

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Нові автобуси

Нові автобуси

Facebook Івана Васючкова

"У серпні 2019 за дорученням міського голови, заступник міського голови М.О. Лисенко провів нараду з перевізниками Дніпра з метою знищення такого явища як "маршрутка" і переходу на автобуси великої місткості. В результаті цієї наради відгукнулися не тільки міські перевізники, а й нове для міста підприємство", – написав Васючков на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Він зазначив, що зараз до Дніпра прибуло 13 автобусів великої місткості:

"І ось сьогодні в Дніпро приїхали автобуси великої місткості нового перевізника. Станом на зараз в місто прибуло 13 автобусів MAN A.21 пасажиромісткістю 87 осіб (30 сидячих місць), які вже через кілька днів вийдуть на один з маршрутів міста. Попередньо розглядається маршрут 38 (пл.Успенская - ж/м Лівобережний-3)", – додав експерт.

Нові автобуси

Нові автобуси

Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси

Нові автобуси

Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси

Нові автобуси

Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси

Нові автобуси

Facebook Івана Васючкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 тисячі несправних автобусів і 26 тисяч порушень: наскільки небезпечні перевезення в Україні.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
маршрутка
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