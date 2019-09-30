У Дніпрі з'явилися нові великі автобуси: всі подробиці

У Дніпрі з'явилися нові автобуси великої місткості.

Так, з метою знищення звичайних маршруток, в місто завезли великі автобуси від нового перевізника ТОВ "Дніпробас". Про це повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.

Нові автобуси Facebook Івана Васючкова

"У серпні 2019 за дорученням міського голови, заступник міського голови М.О. Лисенко провів нараду з перевізниками Дніпра з метою знищення такого явища як "маршрутка" і переходу на автобуси великої місткості. В результаті цієї наради відгукнулися не тільки міські перевізники, а й нове для міста підприємство", – написав Васючков на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Він зазначив, що зараз до Дніпра прибуло 13 автобусів великої місткості:

"І ось сьогодні в Дніпро приїхали автобуси великої місткості нового перевізника. Станом на зараз в місто прибуло 13 автобусів MAN A.21 пасажиромісткістю 87 осіб (30 сидячих місць), які вже через кілька днів вийдуть на один з маршрутів міста. Попередньо розглядається маршрут 38 (пл.Успенская - ж/м Лівобережний-3)", – додав експерт.

Нові автобуси Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси Facebook Івана Васючкова

Нові автобуси Facebook Івана Васючкова

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