У Дніпрі з'явилася "загадкова" парковка: фото

У Дніпрі біля популярного гіпермаркету з'явилася дивна парковка.
Так, серед паркувального місця стоїть стовп, повідомляє Telegram-канал "Ху@вая Україна" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Парковка у Дніпрі
"Ху@ва парковка в Дніпрі біля Епіцентру. Паркуйся як хочеш", – написали в Telegram-каналі.
З якою метою на цьому місці зробили парковку - залишається загадкою.
Парковка в Дніпрі
Telegram-канал "Ху@вая Україна".
Як повідомляв OBOZREVATEL, названий місто з найвищими цінами на паркування в Україні.
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