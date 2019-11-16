У Дніпрі з'явилася "загадкова" парковка: фото

У Дніпрі біля популярного гіпермаркету з'явилася дивна парковка.

Так, серед паркувального місця стоїть стовп, повідомляє Telegram-канал "Ху@вая Україна" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Парковка у Дніпрі

"Ху@ва парковка в Дніпрі біля Епіцентру. Паркуйся як хочеш", – написали в Telegram-каналі.

З якою метою на цьому місці зробили парковку - залишається загадкою.

Парковка в Дніпрі Telegram-канал "Ху@вая Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названий місто з найвищими цінами на паркування в Україні.

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