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16 листопада • оновлено в 18:04
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Аня Князєва
Аня Князєва

У Дніпрі з'явилася "загадкова" парковка: фото

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У Дніпрі біля популярного гіпермаркету з'явилася дивна парковка.

Так, серед паркувального місця стоїть стовп, повідомляє Telegram-канал "Ху@вая Україна" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Парковка у Дніпрі

Парковка у Дніпрі

"Ху@ва парковка в Дніпрі біля Епіцентру. Паркуйся як хочеш", – написали в Telegram-каналі.

З якою метою на цьому місці зробили парковку - залишається загадкою.

Парковка в Дніпрі

Парковка в Дніпрі

Telegram-канал "Ху@вая Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названий місто з найвищими цінами на паркування в Україні.

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Автор
Аня Князєва Аня Князєва
Місце
Україна Дніпро
Тег
парковка
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