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9 вересня • оновлено в 11:01
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У Дніпрі звузять проспект Гагаріна: назвали причину

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У Дніпрі на два місяці звузять проспект Гагаріна на перехресті з вулицею Марії Кюрі в зв'язку з установкою нового світлофора.

Проїжджа частина буде обмежена з 16 вересня по 15 листопада, повідомляє Інформатор з посиланням на рішення Дніпровської міської ради.

У Дніпрі звузять проспект Гагаріна

У Дніпрі звузять проспект Гагаріна

http://dnepr24.com.ua

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На час виконання робіт там встановлять спеціальні дорожні знаки та світлові сигнали.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на підтримку звільнених військовополонених і політв'язнів Кремля молодь влаштувала патріотичний флешмоб. Акцію провели на Центральному мосту, уздовж якого близько 100 юнаків та дівчат, а також небайдужі городяни, розгорнули стометровий прапор України.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ремонт і будівництво доріг
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