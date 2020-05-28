У Дніпрі з 28 травня на два місяці звузять проїжджу частину на проспекті Богдана Хмельницького.
Це пов'язано з прокладкою мережі водопостачання в районі будинку №29. Роботи будуть проводиться Дніпропетровською ОДА до 26 липня, йдеться в розпорядженні міського голови Дніпра.
У Дніпрі звузять проспект Богдана Хмельницького
На місці стоятимуть тимчасові дорожні знаки і огородження з сигнальним освітленням. По завершенню робіт огорожу приберуть, проведуть благоустрій території і відновлять пошкоджений асфальт.
Як писав OBOZREVATEL раніше, військові спорудили понтонну переправу біля моста, що звалився на Дніпропетровщині
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