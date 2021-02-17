У Дніпрі звільнили офіціантку, яка відмовилася говорити українською мовою

У Дніпрі звільнили офіціантку кафе Coffein, яка відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою.

Відео з інцидентом в Facebook опублікувала Ганна Счасна-Гарус. За її словами, дівчина не знала, що таке "тістечко" і взагалі сказала, що "Дніпро – російське місто".

За інформацією "49000.com.ua", офіціантку звільнили, але власниця кафе Ірина Прудка вважає, що Счасна-Гарус не до кінця права.

"Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову на українській, але, якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити і принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу", – зазначила вона.

Нагадаємо, що з 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі вчителька розповіла дітям про ненависть до РФ і нарвалася на цькування батьків.