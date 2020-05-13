У Дніпрі зростає кількість заражених коронавірусом: опублікована свіжа статистика. Мапа

Станом на 13 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 270 випадків захворювання коронавірусом, 51 чоловік одужав.

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Ще 14 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

Двоє людей перебувають у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання було отримано 155 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

Коронавірус в Дніпрі

Мобільні бригади, які обстежують людей вдома, на сьогодні здійснили 709 виїздів – оглянули 2539 осіб, у 213 з них виявили COVID-19. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 89 осіб.

"Жителям треба дотримуватися карантинних вимог, оскільки кількість хворих коронавірусом в місті збільшується. Недотримання карантинних вимог може призвести до спалаху захворювань COVID-19. Про це красномовно говорить статистика. Слід продовжувати носити маски, тримати соціальну дистанцію, частіше мити руки і обробляти їх антисептиками" , – йдеться в повідомленні.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі головлікар лікарні №4 самовільно виписав 15 пацієнтів, у яких був підтверджений коронавірус.