У Дніпрі зростає кількість заражених коронавірусом: актуальна статистика

Станом на ранок 12 квітня в Дніпрі кількість офіційно зафіксованих випадків зараження коронавірусом зросла з 15 до 16.

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Уже п'ять чоловік видужали, 11 – знаходяться на лікуванні. Ще три людини очікують результати дослідження. Про це повідомляють в департаменті охорони здоров'я міської ради Дніпра.

У 92 чоловік аналіз на COVID-19 дав негативний результат. За даними Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок 12 квітня в Дніпропетровській області кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 зросла з 55 до 58.

У Дніпрі зростає кількість заражених коронавірусом pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі ізолювали 100 чоловік через контакт з хворою на коронавірус. В ізоляцію потрапив медперсонал і пацієнти міської лікарні №3.