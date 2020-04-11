У Дніпрі зросла кількість хворих коронавірусів: свіжа статистика

Станом на ранок 11 квітня, в Дніпрі кількість підтверджених випадків коронавирусної інфекції зросла з 14 до 15.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ще 11 пацієнтів знаходяться на лікуванні. 12 осіб з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

Всього в місті отримано 83 негативних відповідей від системи ПЛР. За даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 11 квітня всього в Дніпропетровській області зафіксовано 55 випадків зараження коронавірусом.

У Дніпрі зросла кількість хворих коронавірусів pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі завод, який виробляв сміттєві пакети, почав випускати пакети для дихання. Завод замінив виробництво на прохання лікарів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!