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11 квітня • оновлено в 17:54
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Ігор Кравченко

У Дніпрі зросла кількість хворих коронавірусів: свіжа статистика

1.2т
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Станом на ранок 11 квітня, в Дніпрі кількість підтверджених випадків коронавирусної інфекції зросла з 14 до 15.

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Ще 11 пацієнтів знаходяться на лікуванні. 12 осіб з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

Всього в місті отримано 83 негативних відповідей від системи ПЛР. За даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 11 квітня всього в Дніпропетровській області зафіксовано 55 випадків зараження коронавірусом.

У Дніпрі зросла кількість хворих коронавірусів

У Дніпрі зросла кількість хворих коронавірусів

pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі завод, який виробляв сміттєві пакети, почав випускати пакети для дихання. Завод замінив виробництво на прохання лікарів.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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