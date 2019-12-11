У мережі з'явилося відео, як на спуску з Нового мосту в Дніпрі група людей перебігає дорогу в недозволеному місці. Один із порушників, ймовірно, є співробітником поліції.

"Нічого нового. Просто "загін самогубців" переходить дорогу", – жартують користувачі. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців" Скриншот з відео

У коментарях пишуть, що на цій ділянці дороги подібне відбувається постійно. Кілька дніпрян зазначили, що пішохідний перехід розташований далеко, тому багато хто порушує ПДР.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку. У місті Кам'янському чоловік збив лабрадора в пішохідній зоні та поїхав.

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