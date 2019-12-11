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11 грудня • оновлено в 12:27
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У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"

2.4т
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У мережі з'явилося відео, як на спуску з Нового мосту в Дніпрі група людей перебігає дорогу в недозволеному місці. Один із порушників, ймовірно, є співробітником поліції.

"Нічого нового. Просто "загін самогубців" переходить дорогу", – жартують користувачі. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"

У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"

Скриншот з відео

У коментарях пишуть, що на цій ділянці дороги подібне відбувається постійно. Кілька дніпрян зазначили, що пішохідний перехід розташований далеко, тому багато хто порушує ПДР.

У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"
У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"
У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"
У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"
У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"
У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"
У Дніпрі зняли на відео "загін самогубців"

Раніше OBOZREVATEL писав, що мережу розлютив п'яний водій під Дніпром, який переїхав собаку. У місті Кам'янському чоловік збив лабрадора в пішохідній зоні та поїхав.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ПДР порушення
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