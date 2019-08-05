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У Дніпрі знову масово відключать світло: адреси і дата

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У Дніпрі 6 серпня відключать світло на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт і обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

РБК-Україна

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Адреси, за якими не буде електрики:

Індустріальний район:

  • вул. Б. Хмельницького 8, 10, 12, 14, 14а, 16.

Шевченківський район:

  • просп. Гагаріна, 84а, 84, 86, 88, 88б, 90, 92, 94;

  • пров. Одоєвського, 5, 9, 11, 13;

  • 3-й туп. Одоєвського, 3;

  • вул. Одоєвського, 33, 20.

Новокодацький район:

  • вул. Межова, 2-20;

  • вул. Ламана 20-52, 72, 33-69;

  • вул. Снігова 1-19, 2-14;

  • пров. Сніговий 2-14;

  • вул. Коротка, 1-5, 2, 6;

  • пров. Ламаний 75-93, 56-94;

  • вул. Осіння, 1-9, 2;

  • вул. Весняна 1-5, 2-6;

  • вул. Футбольна, 12, 14б;

Чечелівський район:

  • вул. Павелецька, 2-10, 1-23;

  • пров. Кривий проїзд, 10-34, 3-29;

  • вул. Тілова, 2-34, 1-37;

  • вул. Новошкільна, 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;

  • вул. Високогірна, 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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