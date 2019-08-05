У Дніпрі знову масово відключать світло: адреси і дата

У Дніпрі 6 серпня відключать світло на кількох вулицях.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт і обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла РБК-Україна

Адреси, за якими не буде електрики:

Індустріальний район:

вул. Б. Хмельницького 8, 10, 12, 14, 14а, 16.

Шевченківський район:

просп. Гагаріна, 84а, 84, 86, 88, 88б, 90, 92, 94;

пров. Одоєвського, 5, 9, 11, 13;

3-й туп. Одоєвського, 3;

вул. Одоєвського, 33, 20.

Новокодацький район:

вул. Межова, 2-20;

вул. Ламана 20-52, 72, 33-69;

вул. Снігова 1-19, 2-14;

пров. Сніговий 2-14;

вул. Коротка, 1-5, 2, 6;

пров. Ламаний 75-93, 56-94;

вул. Осіння, 1-9, 2;

вул. Весняна 1-5, 2-6;

вул. Футбольна, 12, 14б;

Чечелівський район:

вул. Павелецька, 2-10, 1-23;

пров. Кривий проїзд, 10-34, 3-29;

вул. Тілова, 2-34, 1-37;

вул. Новошкільна, 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;

вул. Високогірна, 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло: скільки заплатимо.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал