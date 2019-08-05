У Дніпрі знову масово відключать світло: адреси і дата

У Дніпрі 6 серпня відключать світло на кількох вулицях.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт і обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
РБК-Україна
Адреси, за якими не буде електрики:
Індустріальний район:
вул. Б. Хмельницького 8, 10, 12, 14, 14а, 16.
Шевченківський район:
просп. Гагаріна, 84а, 84, 86, 88, 88б, 90, 92, 94;
пров. Одоєвського, 5, 9, 11, 13;
3-й туп. Одоєвського, 3;
вул. Одоєвського, 33, 20.
Новокодацький район:
вул. Межова, 2-20;
вул. Ламана 20-52, 72, 33-69;
вул. Снігова 1-19, 2-14;
пров. Сніговий 2-14;
вул. Коротка, 1-5, 2, 6;
пров. Ламаний 75-93, 56-94;
вул. Осіння, 1-9, 2;
вул. Весняна 1-5, 2-6;
вул. Футбольна, 12, 14б;
Чечелівський район:
вул. Павелецька, 2-10, 1-23;
пров. Кривий проїзд, 10-34, 3-29;
вул. Тілова, 2-34, 1-37;
вул. Новошкільна, 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;
вул. Високогірна, 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.
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