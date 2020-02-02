У Дніпрі знайшли застреленого чоловіка у власній квартирі

У п'ятницю, 31 січня, в Дніпрі на вулиці Академіка Янгеля в будинку №17 в квартирі виявили тіло чоловіка.

При покійному виявили зареєстровану рушницю, з якого він імовірно застрелився. Про це повідомив Інформатор.

Тіло знайшов брат померлого вранці близько 11:00. Попередньо відомо, що чоловік помер 2 дня назад. Свідки розповіли про те, що 54-річний чоловік ніде не працював і зловживав алкоголем.

Чоловік жив один, без сім'ї. Рушниця належало покійному, її він зареєстрував 10 років тому. Всі обставини смерті чоловіка наразі з'ясовує слідство.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в дитячому парку знайшли людські останки. Їх випадково знайшов житель Дніпра, який знімав в парку відео для свого блогу на YouTube.

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