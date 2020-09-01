У Дніпрі знайшли 'кладовище' секонд-хенду в лісосмузі. Фото і відео

У Дніпрі в районі селища Чаплі на лівому березі в лісосмузі невідомі вивантажили фуру секонд-хенду.

Гори одягу і взуття викинули просто на землю в зеленій зоні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив дніпрянин Вадим Шуйдін (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Гори секонд-хенду лежать просто на землі. Facebook/Вадим Шуйдін

На даний момент достеменно не відомо, хто саме таким чином позбувся речей. Автор поста передбачає, що це міг зробити один із місцевих підприємців.

"Кладовище" секонд-хенду вже виявили кілька городян, які встигли відібрати для себе пристойний одяг і взуття.

Жителі Дніпра обурені цим інцидентом. Вони впевнені, що в разі, якщо цей товар дійсно нікому не потрібен, його варто було роздати нужденним.

"На Лоцманську, 22 все могли відвезти для безхатченків, на Філософську і в другу робочу, там теж є місце для безхатченків", – пише Ольга Яблонська.

Інша ж група дніпрян вважає, що ці речі можуть бути небезпечними і закликають якомога швидше їх спалити.

"Грибок і шкірні захворювання ніхто не відміняв, можливо речі не пройшли дезінфекцію. Спалити і негайно", – зазначила Лариса Віталіївна.

Дніпряни обурені тим, що сталося. Скріншот

Переживають місцеві жителі також і за те, як те, що сталося, вплине на природу. Автор поста обурюється через таке ставлення до лісу та до людей.

"Але навіщо було так байдуже ставитися до природи і до тих людей, які потребують одягу. Якщо це не приберуть або не спалять, то перегниватиме все це роками, а то й десятками років. Варвари", – написав Вадим Шуйдін.

Місцеві жителі вже почали розбирати одяг і взуття. Facebook/Вадим Шуйдін

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