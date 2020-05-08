У Дніпрі зміниться робота громадського транспорту: як їздити з 12 травня

У зв'язку з ослабленням карантину з 12 травня в Дніпрі зміниться режим роботи громадського транспорту. Проїзд знову стане платним, а кількість автобусних маршрутів збільшать.

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Однак при собі пасажирам необхідно мати спеціальну перепустку і засоби індивідуального захисту. У департаменті транспорту міської ради відповіли на актуальні питання про всі нововведення.

Як буде працювати громадський транспорт з 12 травня?

Якщо проїзд знову платний, навіщо потрібен спеціальний квиток?

Хто можете отримати спеціальний квиток?

Як отримати спеціальний квиток для співробітників?

Де отримувати квитки і куди подавати заяви?

Чому немає маршруту № ...?

Куди звертатися з усіх питань про транспорт?

Громадський транспорт в Дніпрі Страна

Як буде працювати громадський транспорт з 12 травня?

Зараз в місті працює 12 автобусних, 12 тролейбусних і 9 трамвайних маршрутів в спеціальному режимі руху. Проїзд по цих маршрутах можливий при наявності спеціального квитка, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту. Для пасажира проїзд спеціальними маршрутами безкоштовний, транспортну роботу платить міський бюджет.

12 травня починається перший етап відновлення роботи громадського транспорту в звичайному режимі руху. Цей етап передбачає відновлення 39 автобусних маршрутів, і всіх маршрутів електротранспорту (трамвайних і тролейбусних). Вартість проїзду відповідає чинному в місті тарифу.

Якщо проїзд знову платний, навіщо потрібен спеціальний квиток?

Спеціальні маршрути були реакцією на жорсткі карантинні обмеження. Пасажиропотік істотно знизився, тому не було можливості забезпечити функціонування всієї транспортної мережі міста. Однак, була гостра необхідність забезпечити транспортом робочих критично важливої інфраструктури, тому було прийнято рішення забезпечити роботу ключових міських маршрутів за рахунок міського бюджету.

Кабінет Міністрів анонсував ослаблення карантину з 12 травня, отже навантаження на громадський транспорт збільшиться. Для забезпечення міста достатньою кількістю транспорту було прийнято рішення про відновлення роботи в звичайному режимі руху.

Однак, на сьогоднішній день залишається в силі Постанова КМУ №211, яка встановлює обмеження на користування громадським транспортом у спеціальному і звичайному режимах руху. Пункт 9 Постанови містить вичерпний перелік громадян, які можуть користуватися громадським транспортом, встановлює обмеження на кількість пасажирів в транспорті і вимога мати засоби індивідуального захисту.

Отже, звичайний режим роботи транспорту передбачає встановлення вартості проїзду, а діючі обмеження вимагають перевозити тільки окремі категорії громадян. Для цього буде діяти спеціальний квиток. Він дійсний до закінчення карантину.

Спеціальний квиток для проїзду в Дніпрі news.liga.net

Хто можете отримати спеціальний квиток?

Параграф 9 Постанови КМУ №211 містить перелік організацій, співробітники яких можуть скористатися громадським транспортом. Якщо ваша організація відповідає вимогам Постанови – ви можете написати заяву на отримання спеціальних квитків.

Як отримати спеціальний квиток для співробітників?

Для цього необхідно написати заяву на ім'я голови комісії ТБЧС Лисенко М.А. на отримання спецквитків. Заява складається на бланку організації, де вказані юридичні реквізити. У заяві необхідно описати, чим займається ваша організація, додати перелік працівників, яким потрібні спецквитки в форматі "ПІБ – посада" і завірити печаткою (за наявності) підприємства і підписом керівника.

Якщо ви складаєте заяву на додаткові квитки, будь ласка, вказуйте на ній великими літерами "додатково". Для отримання спеціальних квитків необхідно мати при собі посвідчення особи і довіреність або службове посвідчення. Фізична особа-підприємець може отримати квитки особисто за посвідченням особи. Для фізичної особи в заяві необхідно вказати мету поїздки і життєві обставини, за якими існує критична необхідність користування транспортом.

Де отримувати квитки і куди подавати заяви?

З 8 травня в місті діють 5 пунктів прийому заяв та видачі спецквитків:

1) Дніпровська міська рада, пр. Яворницького, 75, к.108;

2) Самарський райрада, вул. 20-річчя Перемоги, 51;

3) Новокодацька райрада, пр. Сергія Нігояна, 77;

4) Автотранспортне підприємство 11205, вул. Калинова, 87;

5) Тролейбусне депо №2, вул. Б. Хмельницького, 31а.

Чому немає маршруту № ...?

Відновлення роботи громадського транспорту передбачає п'ять послідовних етапів. На першому етапі заплановано відновити роботу 39 автобусних маршрутів і всіх маршрутів електротранспорту. На кожному наступному етапі буде відновлено роботу ще кілька маршрутів.

Пункти видачі спецквитків працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00, відкриються 8 травня. З усіх питань слід звертатися на лінію міської ради (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12, в Telegram-канал Департаменту транспорту або по телефону (068) 478-50-58.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній державній адміністрації та обласній раді 7 травня зафіксували спалах коронавірусу. Захворювання підтвердили мінімум у 21 співробітника.

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