У Дніпрі змінили один з головних пляжів міста. фото

У Дніпрі змінили пляж на Монастирському острові.

За два тижні пляж привели в порядок, щоб всі бажаючі могли нормально відпочити, повідомив Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Так, було встановлено 20 нових сміттєвих урн.

Нові урни Facebook Департаменту парків та рекреації

Також відремонтували велостоянки.

Велостоянки на пляжі Facebook Департаменту парків та рекреації

Працівники очистили водостічні зливи.

Водостічні зливи Facebook Департаменту парків та рекреації

А дороги очистили від піску і старого листя.

Чисті дороги на пляжі Facebook Департаменту парків та рекреації

Чисті дороги на пляжі Facebook Департаменту парків та рекреації

Пляж на Монастирському острові Facebook Департаменту парків та рекреації

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі будують понтонний міст на Монастирський острів.

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