Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі змінили один з головних пляжів міста. фото

640 Читати матеріал російською

У Дніпрі змінили пляж на Монастирському острові.

За два тижні пляж привели в порядок, щоб всі бажаючі могли нормально відпочити, повідомив Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Так, було встановлено 20 нових сміттєвих урн.

Новини
У Дніпрі тролейбуси їздитимуть по-іншому: стала відома причина
Нові урни

Нові урни

Facebook Департаменту парків та рекреації

Також відремонтували велостоянки.

Велостоянки на пляжі

Велостоянки на пляжі

Facebook Департаменту парків та рекреації

Працівники очистили водостічні зливи.

Новини
"У морі плаває ла*но!" Туристи масово тікають із курортів Криму
Водостічні зливи

Водостічні зливи

Facebook Департаменту парків та рекреації

А дороги очистили від піску і старого листя.

Чисті дороги на пляжі

Чисті дороги на пляжі

Facebook Департаменту парків та рекреації

Чисті дороги на пляжі

Чисті дороги на пляжі

Facebook Департаменту парків та рекреації

Пляж на Монастирському острові

Пляж на Монастирському острові

Facebook Департаменту парків та рекреації

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі будують понтонний міст на Монастирський острів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel