Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі змінили кількість безкоштовних річкових катерів: графік руху

925 Читати матеріал російською

26 липня в Дніпрі на воду пустили чотири безкоштовних катера в зв'язку з великою кількістю бажаючих дістатися з одного берега на інший.

Тепер по річці курсують два піратських кораблі, катер "Успіх" і "Веселий Роджер". Про це повідомляє Інформатор.

Перевозити пасажирів вони будуть з понеділка по суботу з 7:00 до 20:00.

Кількість безкоштовних катерів збільшили

Кількість безкоштовних катерів збільшили

Інформатор

Відзначається, що у катерів може зміниться інтервал руху і тривалість поїздки. Точний час відправлень поки невідомий.

Новини
Філатов приїхав на Новий міст і сказав, що спокійно ставиться до перекриття

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 липня в Дніпрі працює безкоштовне річкове таксі на час перекриття Нового мосту.

Охочих переїхати на інший берег Дніпра в перший ранок роботи катера було дуже багато, люди годинами стояли в черзі.

Черги на катер майже нема

Черги на катер майже нема

Інформатор

Піратський корабль у Дніпрі

Піратський корабль у Дніпрі

Інформатор

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі Дніпро транспорт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel