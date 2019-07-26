У Дніпрі змінили кількість безкоштовних річкових катерів: графік руху

26 липня в Дніпрі на воду пустили чотири безкоштовних катера в зв'язку з великою кількістю бажаючих дістатися з одного берега на інший.
Тепер по річці курсують два піратських кораблі, катер "Успіх" і "Веселий Роджер". Про це повідомляє Інформатор.
Перевозити пасажирів вони будуть з понеділка по суботу з 7:00 до 20:00.
Кількість безкоштовних катерів збільшили
Інформатор
Відзначається, що у катерів може зміниться інтервал руху і тривалість поїздки. Точний час відправлень поки невідомий.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 липня в Дніпрі працює безкоштовне річкове таксі на час перекриття Нового мосту.
Охочих переїхати на інший берег Дніпра в перший ранок роботи катера було дуже багато, люди годинами стояли в черзі.
Черги на катер майже нема
Інформатор
Піратський корабль у Дніпрі
Інформатор
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