У Дніпрі змінили кількість безкоштовних річкових катерів: графік руху

26 липня в Дніпрі на воду пустили чотири безкоштовних катера в зв'язку з великою кількістю бажаючих дістатися з одного берега на інший.

Тепер по річці курсують два піратських кораблі, катер "Успіх" і "Веселий Роджер". Про це повідомляє Інформатор.

Перевозити пасажирів вони будуть з понеділка по суботу з 7:00 до 20:00.

Кількість безкоштовних катерів збільшили Інформатор

Відзначається, що у катерів може зміниться інтервал руху і тривалість поїздки. Точний час відправлень поки невідомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 липня в Дніпрі працює безкоштовне річкове таксі на час перекриття Нового мосту.

Охочих переїхати на інший берег Дніпра в перший ранок роботи катера було дуже багато, люди годинами стояли в черзі.

Черги на катер майже нема Інформатор

Піратський корабль у Дніпрі Інформатор

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