У Дніпрі змії окупували набережну: в мережу потрапили фото

Аліна Рашевська Життя міста 11:21, 26.05.2020 Оновлено: 11:47, 26.05.2020

З приходом тепла набережну в Дніпрі буквально заполонили змії.

Представників плазунів регулярно спостерігають на території від Фестивального причалу і до повороту на Новий міст. Відповідні фото опублікували в Facebook-групі "Події Дніпропетровська і області".

У Дніпрі змії окупували набережну
krasnouhie.ru

Чимало дніпрян стривожені таким сусідством. Однак, як прокоментував OBOZREVATEL еколог-біолог Віктор Мільвус, приводів для побоювання немає. На знімках зображені водяні вужі. Вони абсолютно безпечні для людини.

У Дніпрі змії окупували набережну
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
У Дніпрі змії окупували набережну
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
У Дніпрі змії окупували набережну
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
Скріншот
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі парк Богдана Хмельницького заполонила аномальне кількість гусениць. Личинок настільки багато, що при сильних поривах вітру вони "дощем" опадають з дерев.

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