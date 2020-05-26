Головна Новини
26 травня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

У Дніпрі змії окупували набережну: в мережу потрапили фото

2.4т
Читати матеріал російською

З приходом тепла набережну в Дніпрі буквально заполонили змії.

Представників плазунів регулярно спостерігають на території від Фестивального причалу і до повороту на Новий міст. Відповідні фото опублікували в Facebook-групі "Події Дніпропетровська і області".

У Дніпрі змії окупували набережну

У Дніпрі змії окупували набережну

krasnouhie.ru

Чимало дніпрян стривожені таким сусідством. Однак, як прокоментував OBOZREVATEL еколог-біолог Віктор Мільвус, приводів для побоювання немає. На знімках зображені водяні вужі. Вони абсолютно безпечні для людини.

У Дніпрі змії окупували набережну

У Дніпрі змії окупували набережну

Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"

У Дніпрі змії окупували набережну

У Дніпрі змії окупували набережну

Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"

У Дніпрі змії окупували набережну

У Дніпрі змії окупували набережну

Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"

Скріншот

Скріншот

Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі парк Богдана Хмельницького заполонила аномальне кількість гусениць. Личинок настільки багато, що при сильних поривах вітру вони "дощем" опадають з дерев.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини

Топпублікації

Топблоги