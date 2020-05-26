У Дніпрі змії окупували набережну: в мережу потрапили фото

З приходом тепла набережну в Дніпрі буквально заполонили змії.
Представників плазунів регулярно спостерігають на території від Фестивального причалу і до повороту на Новий міст. Відповідні фото опублікували в Facebook-групі "Події Дніпропетровська і області".
У Дніпрі змії окупували набережну
krasnouhie.ru
Чимало дніпрян стривожені таким сусідством. Однак, як прокоментував OBOZREVATEL еколог-біолог Віктор Мільвус, приводів для побоювання немає. На знімках зображені водяні вужі. Вони абсолютно безпечні для людини.
У Дніпрі змії окупували набережну
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
У Дніпрі змії окупували набережну
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
У Дніпрі змії окупували набережну
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
Скріншот
Facebook-група "Події Дніпропетровська і області"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі парк Богдана Хмельницького заполонила аномальне кількість гусениць. Личинок настільки багато, що при сильних поривах вітру вони "дощем" опадають з дерев.
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