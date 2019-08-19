У Дніпрі злетять ціни на проїзд в транспорті: названі терміни

У Дніпрі ще з 3 серпня планували підвищити вартість проїзду в електротранспорті. Але суд заборонив це зробити.

Тепер Дніпровська міська рада відстоює рішення в суді. Заступник мера Михайло Лисенко розповів у програмі "Грані", що найближчим часом подорожчання все-таки відбудеться.

Електротранспорт Дніпра Інформатор

Новини У Філатова пояснили причину подорожчання проїзду в Дніпрі

"Ми обов'язково будемо відстоювати наше рішення. У мене немає ніяких сумнівів, що всі плюси в нашу сторону. У нас економічно обгрунтовано підвищення тарифу на проїзд в електротранспорті", – розповів заступник мера.

Також Лисенко назвав терміни підняття вартості проїзду:

"Підвищення тарифу відбудеться протягом місяця. Ми обов'язково проінформуємо про це всіх жителів Дніпра", – додав чиновник.

Заступник мера Михайло Лисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках після поліпшення якості обслуговування.

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