Головна Новини
13 лютого • оновлено в 09:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину і викликали поліцію: забавні фото

1.4т
Читати матеріал російською

У Дніпрі невідомі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито покинуте авто.

Телефоном дівчина розповіла про повністю покриту снігом службову машині на вулиці Холодильній. Сніговик виглядав дуже реалістично завдяки розміру і розпису різнобарвними балончиками, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Військова вантажівка потрапила в елітну ДТП у Дніпрі: опубліковані фото
У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину

Інформатор

На місце відразу ж направили патрульний екіпаж, а заявниця зникла. Інспектори доповіли командирам про неправдивий виклик і продовжили патрулювання. У поліції розглядають варіант, що дівчина дійсно подумала, що на вулиці стоїть справжнє авто.

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину

Інформатор

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Робочій засікли "порятунок" поліцейського авто під час снігопаду. Його взяла на буксир сміттєва машина.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги