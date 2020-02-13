У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину і викликали поліцію: забавні фото

У Дніпрі невідомі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито покинуте авто.

Телефоном дівчина розповіла про повністю покриту снігом службову машині на вулиці Холодильній. Сніговик виглядав дуже реалістично завдяки розміру і розпису різнобарвними балончиками, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину Інформатор

На місце відразу ж направили патрульний екіпаж, а заявниця зникла. Інспектори доповіли командирам про неправдивий виклик і продовжили патрулювання. У поліції розглядають варіант, що дівчина дійсно подумала, що на вулиці стоїть справжнє авто.

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину Інформатор

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульну машину Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Робочій засікли "порятунок" поліцейського авто під час снігопаду. Його взяла на буксир сміттєва машина.

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