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18 листопада • оновлено в 14:12
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У Дніпрі жінка за кілька секунд пограбувала відвідувачку кафе. Відео

2.2т
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У Дніпрі 17 листопада в одній із міських кав'ярень кишенькова злодійка нахабно обікрала відвідувачку.

Всього за кілька секунд жінка витягла з куртки дівчини телефон і втекла з місця злочину. Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

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Одна з гостей закладу, насолоджуючись випічкою і спілкуванням з подругою, навіть не запідозрила, що стала жертвою пограбування. Зловмисниця підкралася ззаду і, паралельно розглядаючи вміст холодильника, непомітно витягла мобільник із її кишені. Сховати здобич від сторонніх очей їй допоміг шарф, яким вона накрила руку. Щоб не викликати підозри, жінка ще якийсь час розглядала прилавки, після чого покинула приміщення.

"Технічно відпрацювала телефон у дівчини в червоній куртці. За класичною схемою", – додала авторка публікації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто. 17 листопада двоє хлопців з ножем накинулися на дівчат з вимогою віддати їм телефони. У разі відмови хулігани погрожували кривавою розправою.

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
грабеж
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