У Дніпрі жінка з унікальним захворюванням народила здорову дитину: зворушливі фото

У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням - синдромом Гольденхара народила здорову дитину.

Дівчинка вагою майже три кілограми з'явилася на світ у пологовому будинку обласної лікарні імені Мечникова. Про це розповіла лікар Ольга Фандеева на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, вагітна поступила в акушерське відділення на плановий кесарів розтин через рубець на матці.

facebook.com/faolya

"Жінка дуже маленького зросту з унікальним захворюванням: синдром Гольденхара і ще безліччю супутніх патологій. Шляхом операції "кесарів розтин" сьогодні на світ з'явилася прекрасна, цілком здорова маленька дівчинка вагою 2950 грамів і 46 см росту", – написала Фандеева.

facebook.com/faolya

Зараз новонароджена знаходиться в реанімації і потихеньку набирає вагу.

Відзначимо, що синдром Гольденхара є рідкісним спадковим захворюванням, яке характеризується комплексним ураженням очей, вуха, хребта, відзначається асиметрія обличчя через однобічне недорозвинення нижньої щелепи.

facebook.com/faolya

Раніше OBOZREVATEL писав, що нейрохірурги Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова подарували друге життя чоловікові з важким захворюванням мозку, яке практично не залишало йому шансів на виживання.

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